Грожан впервые показал левую руку без повязок

Французский пилот Ромен Грожан, попавший в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна, сообщил, что с его левой руки сняли повязки после ожогов.



«После 39 дней перевязки моя левая рука свободна от бинтов вот уже как пять часов. Это победа для нас», — написал Грожан с соцсетях.

Фото доступно на странице Ромена Грожана в «Инстаграме».

Напомним, Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь.



Гонка в Бахрейне стала для Ромена последней в составе «Хаас». Француз должен покинуть команду после сезона-2020. Американский коллектив решил полностью обновить состав пилотов и заключил многолетние контракты с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.