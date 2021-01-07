Грожан впервые показал левую руку без повязок

Французский пилот Ромен Грожан, попавший в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна, сообщил, что с его левой руки сняли повязки после ожогов.
«После 39 дней перевязки моя левая рука свободна от бинтов вот уже как пять часов. Это победа для нас», — написал Грожан с соцсетях.
Фото доступно на странице Ромена Грожана в «Инстаграме».
Напомним, Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь.
Гонка в Бахрейне стала для Ромена последней в составе «Хаас». Француз должен покинуть команду после сезона-2020. Американский коллектив решил полностью обновить состав пилотов и заключил многолетние контракты с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.
- 7 января 2021
-
17:57
-
17:33
-
16:51
-
16:32
-
15:45
-
14:04
-
12:47
-
11:48
-
10:46
-
09:43
-
09:09
-
00:46
-
00:43
-
00:00
- 6 января 2021
-
22:59
-
22:12
-
21:59
-
20:53
-
20:42
-
20:30
-
20:14
-
20:06
-
20:01
-
19:57
-
19:41
-
18:48
-
18:00
-
16:56
-
16:15
-
15:41
-
15:06
-
14:05
-
12:13
-
11:23
-
10:50