Карякин опустился на пятое место в зачёте мотовездеходов на «Дакаре»

Чилиец Франсиско Лопес Контардо стал победителем пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов. Второй результат показал Халифа Аль-Аттия. Третье время у Остина Джонса.
Россиянин Сергей Карякин, занимавший после четвёртого СУ четвёртую позицию, потерял одно место. В генеральной классификации его отставание от лидирующего Франсиско Лопеса Контардо превысило 37 минут.
«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты пятого СУ:
1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 5:46.32
2. Халифа Аль-Аттия (South Racing Can-Am) — +2.52
3. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) – +5.17
4. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +7.33
5. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +9.06…
7. Сергей Карякин (Snag Racing) — +15,27.
«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Генеральная классификация после 5 СУ:
1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 22:25.29
2. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +10.51
3. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) – +13.28
4. Салех Аль-Саиф (FN Speed Black Horse Team) — +36.39
5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +37.06.
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