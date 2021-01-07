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Карякин опустился на пятое место в зачёте мотовездеходов на «Дакаре»

Карякин опустился на пятое место в зачёте мотовездеходов на «Дакаре»
Авто / Дакар 2021 0
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Чилиец Франсиско Лопес Контардо стал победителем пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов. Второй результат показал Халифа Аль-Аттия. Третье время у Остина Джонса.

Россиянин Сергей Карякин, занимавший после четвёртого СУ четвёртую позицию, потерял одно место. В генеральной классификации его отставание от лидирующего Франсиско Лопеса Контардо превысило 37 минут.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты пятого СУ:

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 5:46.32
2. Халифа Аль-Аттия (South Racing Can-Am) — +2.52
3. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) – +5.17
4. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +7.33
5. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +9.06…
7. Сергей Карякин (Snag Racing) — +15,27.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Генеральная классификация после 5 СУ:

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 22:25.29
2. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +10.51
3. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) – +13.28
4. Салех Аль-Саиф (FN Speed Black Horse Team) — +36.39
5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +37.06.

Дакар 2021. Этап 5, Эр-Рияд - Бурайда
Мотовездеходы (СУ - 456 км)
07 января 2021, четверг. 10:02 МСК
Идёт
1
Франсиско Лопес Контардо
Can-Am
05:46:32
2
Халифа Аль-Аттия
Can-Am
+2:52
3
Сет Кинтеро
Overdrive
+3:11
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