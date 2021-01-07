Карякин опустился на пятое место в зачёте мотовездеходов на «Дакаре»

Чилиец Франсиско Лопес Контардо стал победителем пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов. Второй результат показал Халифа Аль-Аттия. Третье время у Остина Джонса.



Россиянин Сергей Карякин, занимавший после четвёртого СУ четвёртую позицию, потерял одно место. В генеральной классификации его отставание от лидирующего Франсиско Лопеса Контардо превысило 37 минут.



«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты пятого СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 5:46.32

2. Халифа Аль-Аттия (South Racing Can-Am) — +2.52

3. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) – +5.17

4. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +7.33

5. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +9.06…

7. Сергей Карякин (Snag Racing) — +15,27.



«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Генеральная классификация после 5 СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 22:25.29

2. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +10.51

3. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) – +13.28

4. Салех Аль-Саиф (FN Speed Black Horse Team) — +36.39

5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +37.06.