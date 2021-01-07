Каргинов выиграл 5-й СУ «Дакара», ближайший конкурент «КАМАЗ-мастера» Мацик потерял время

Российский пилот «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов показал первое время на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021. На финише Каргинов опередил на 2 минуты 42 секунды гонщика «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского. Третьей время показал пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников.



Сотников упрочил лидерство в общем зачёте.



Ещё два пилота «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов и Айрат Мардеев показали на четвёртом спецучастке 4-й и 7-й результаты. Антон Шибалов вышел на второе место в генеральной классификации, опередив Мартина Мацика, который потерял время на пятом спецучастке из-за проблем.



«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты пятого СУ:



1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 5:26.39

2. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +2.42

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +3.41

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +10.37

5. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +12.07

6. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +14.26

7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +17.11

8. Герт Хузинк («Ривальд») — +18.52

9. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +28.10

10. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +28.30.



«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после пятого СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 20:16.18

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +33.53

3. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +51.11

4. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +1:02.25

5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:02.51

6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +1:21.25

7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:29.19

8. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +1:31.20

9. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +1:51.13

10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +1:58.36.