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Каргинов выиграл 5-й СУ «Дакара», ближайший конкурент «КАМАЗ-мастера» Мацик потерял время

Каргинов выиграл 5-й СУ «Дакара», ближайший конкурент «КАМАЗ-мастера» Мацик потерял время
Авто / Дакар 2021 0
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Российский пилот «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов показал первое время на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021. На финише Каргинов опередил на 2 минуты 42 секунды гонщика «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского. Третьей время показал пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников.

Сотников упрочил лидерство в общем зачёте.

Ещё два пилота «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов и Айрат Мардеев показали на четвёртом спецучастке 4-й и 7-й результаты. Антон Шибалов вышел на второе место в генеральной классификации, опередив Мартина Мацика, который потерял время на пятом спецучастке из-за проблем.

«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты пятого СУ:

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 5:26.39
2. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +2.42
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +3.41
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +10.37
5. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +12.07
6. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +14.26
7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +17.11
8. Герт Хузинк («Ривальд») — +18.52
9. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +28.10
10. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +28.30.

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после пятого СУ:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 20:16.18
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +33.53
3. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +51.11
4. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +1:02.25
5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:02.51
6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +1:21.25
7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:29.19
8. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +1:31.20
9. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +1:51.13
10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +1:58.36.

Дакар 2021. Этап 5, Эр-Рияд - Бурайда
Грузовики (СУ - 456 км)
07 января 2021, четверг. 11:05 МСК
Идёт
1
Андрей Каргинов
KAMAZ
05:26:39
2
Алексей Вишневский
MAZ
+2:42
3
Дмитрий Сотников
KAMAZ
+3:41
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