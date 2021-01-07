Каргинов и Вишневский получили штрафы, Сотников стал победителем пятого этапа «Дакара»

Российский гонщик «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов был оштрафован на 20 минут по итогам пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021. Таким образом, Каргинов лишился победы на этапе и откатился на седьмую строчку по итогам спецучастка.



Победителем этапа после штрафа Каргинова должен был стать Алексей Вишневский, однако он также был оштрафован на две минуты. Первым по итогам пятого спецучастка стал Дмитрий Сотников.



О причинах штрафов Каргинову и Вишневскому пока не сообщается.



Кроме этого в топ-10 15-минутный штраф получил Герт Хузинк.



«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты пятого СУ



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 5:30.20

2. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1.01

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +6.56

4. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +8.26

5. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +10.45

6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +13.30

7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +16.19

8. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +24.29

9. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +24.49

10. Герт Хузинк («Ривальд») — +30.11.



«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после пятого СУ



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 20:16.18

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +33.53

3. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +51.11

4. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +1:02.25

5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:02.51

6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +1:21.25

7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:31.19

8. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +1:31.20

9. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +1:51.13

10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:18.36.