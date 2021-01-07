«Астон Мартин» объявил о новом титульном спонсоре и затизерил фото Феттеля в форме команды

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о подписании контракта с титульным спонсором. Кроме того, команда опубликовала в своём «твиттере» первые фотографии Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла в комбинезонах в изумрудных цветах, которые, как ожидается, станут основными в ливрее команды.
Титульным спонсором команды стала компания Cognizant, специализирующаяся на предоставлении различных IT-услуг.
«До начала сезона осталось всего два месяца, так что здорово, что новая эра участия «Астон Мартин» в Формуле-1 начинается с приветствия компании Cognizant в качестве нашего титульного спонсора. Инновации и технологии — основное, на чём строится любая команда Формулы-1, а начало долгосрочного сотрудничества даст нам нечто большее, чем просто рекламу на машинах. Новая база команды строится, так что мы можем использовать решения Cognizant в IT-областях. Компания внесёт большой вклад в наши результаты на трассе», — приводит слова Отмара Зафнауэра пресс-служба команды.
Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Астон Мартин».
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