Лёб жёстко раскритиковал судей «Дакара» за штраф. Организаторы ответили французу

Многократный чемпион мира по классическому ралли Себастьен Лёб раскритиковал решение стюардов ралли-марафона «Дакар» оштрафовать его на пять минут за превышение скорости в медленной зоне на спецучастке.



«Вы знаете, что я редко позволяю себе громкие заявления. Но сегодня мне нужно поделиться с вами по поводу некомпетентности комиссаров такого легендарного соревнования, как «Дакар». Нас оштрафовали на пять минут за превышение скорости в зоне контроля. Я всегда делал всё возможное, чтобы уважать правило по соблюдению скорости. Система GPS через своё оповещение сообщает нам о въезде в эти «невидимые» зоны. Сегодня, в месте, за которое нас оштрафовали, сигнала на въезде не было, так что я не смог вовремя замедлиться.



Несмотря на наши объяснения и признание поставщика системы GPS насчёт проблемы на нашей машине, панель стюардов не хотела ничего знать и приняла решение, трусливо сидя за своим столом с единственным риском пролить кофе, в то время как мы рискуем своими жизнями за рулём каждый день», — написал Лёб в своём «инстаграме».



В ответ на обвинения Лёба гоночный директор автомобильного зачёта «Дакара» Луис Гомес заявил, что гонщик превысил скорость на 77 километров в час. Президент коллегии стюардов Хавьер Солер со своей стороны добавил, то команда француза BRX не подавала апелляцию на штраф гонщика.



«Себастьен Лёб не приходил к нам, никто к нам не обращался, никто не жаловался на эту проблему. Поэтому мы были удивлены, когда с утра обнаружили такое сообщение в социальных сетях», — приводит слова Солера Motorsport.

Гоночный директор «Дакара» Давид Кастера уточнил, что Лёбу следовало ориентироваться на дорожную книгу и команды своего штурмана, а не на сигналы GPS.