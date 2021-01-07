Победитель 5-го этапа «Дакара» Бенавидес: потерял много крови, лодыжка болит, нос сломан
Авто / Дакар 2021 0
Гонщик «Хонды» Кевин Бенавидес прокомментировал победу на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021 в зачёте мотоциклов. Бенавидесу не помешало падение во время спецучастка и полученные повреждения.
«Для меня день был очень трудным — на одной из дюн я подпрыгнул и упал. Ударился головой, разбил GPS и другие приборы. Порезался — потерял много крови на этапе. Лодыжка болит. Нос сломан. Шлем, кстати, тоже — да, удар получился неслабым. Но думаю, что завтра мне будет лучше», — приводит слова Бенавидеса пресс-служба ралли-марафона «Дакар».
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