Баттон: вероятно, Шумахер по чистому темпу уступал Хэмилтону

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился своими мыслями о семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне. По его словам, Хэмилтон, вероятнее всего, является лучшим пилотом в истории, и по чистой скорости опережает даже легендарного Михаэля Шумахера.

«Сравнивать Хэмилтона с Фанхио и Сенной нельзя, Льюиса можно сравнить с тем, с кем он соревнуется сейчас, хотя у них также другая техника.

В любом случае Хэмилтона можно сравнить с Алонсо или Феттелем. Да, у Себастьяна был реально странный год, но он один из величайших, поскольку завоёвывал титул четыре года подряд.



Сложно сказать, но по чистому темпу на одном круге Хэмилтон, вероятнее всего, быстрее всех. Но Гран-при — не один круг, так что в борьбе за звание лучшего участвуют многие. К примеру, Михаэль Шумахер. Он был очень целеустремлённым, хотя по чистому темпу, вероятно, уступал Хэмилтону. Но нужно отметить его усилия. Однако некоторые его обгоны вызывали вопросы. Что касается Льюиса, то он классный пилот, с ним можно бороться колесо в колесо, и он никогда не пересечёт черты дозволенного. Он очень чистый гонщик», — приводит слова Баттона Planet F1.