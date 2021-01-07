Стала известна причина 20-минутного штрафа Каргинова на «Дакаре»

Стала известна причина штрафа, из-за которого российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов потерял победу на пятом этапе ралли-марафона «Дакар». Каргинов проехал дистанцию спецучастка быстрее всех, но после финиша был оштрафован на 20 минут за то, что не взял одну навигационную точку.



«Спустя несколько часов после финиша от организаторов поступила очередная информация о пенализации. Ко времени Алексея Вишневского было добавлено 2 минуты, Ярослав Вальтр и всё же вернувшийся в зачет Dakar Experience Герт Хузинк получили по 15 минут штрафного времени. Неприятным известием стал 20-минутный штраф Андрея Каргинова. Как удалось выяснить, причина судейского решения — невзятая навигационная точка», — говорится в сообщении пресс-службы российской команды.