Мардеев: Лопрайс долго не пускал нас вперёд

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал шестой результат на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021.



«В самом начале очень много грузовиков искали правильную дорогу, в навигации пришлось очень сложно всем. Большое количество следов вносило путаницу, приходилось искать все варианты выхода. Когда уже встали на правильную дорогу, начали атаковать и пытались наверстать потерянное время. Почти всю дистанцию боролись с Лопрайсом, он долго не пускал нас вперед, но всё же объехали его и начали отрываться. Мацик стоял на выходе с гряды одной из дюн. Не знаю, что у них случилось, механик что-то делал с машиной. Но они финишировали, вряд ли что-то серьёзное было», — приводит слова Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».