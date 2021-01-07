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Шибалов: пробили два колеса и уже с 160-го километра ехали без запаски

Шибалов: пробили два колеса и уже с 160-го километра ехали без запаски
Авто / Дакар 2021 0

Гонщик российской команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов подвёл итоги пятого этапа ралли-марафона «Дакар», на котором показал третий результат.

«Сегодняшний день был тяжёлым и рабочим, похожим на настоящий ад. В самом начале организаторы устроили такой навигационный лабиринт, что многие потеряли там время. Кое-как разобрались в этой путанице, выехали из каньона, встали за Димой Сотниковым и начали отыгрывать позиции. К сожалению, пробили два колеса: одно — в каньоне, второе — на полной скорости, когда обгоняли багги. И уже с 160-го км ехали без запаски, а это другой темп, более аккуратный и медленный. Были хорошие и интересные дюны. Слава богу, добрались до финиша», — приводит слова Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

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