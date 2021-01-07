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Мазовец Вишневский: Сотников нам не отвечал и не пропускал

Мазовец Вишневский: Сотников нам не отвечал и не пропускал
Авто / Дакар 2021 0

Гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский подвёл итоги пятого этапа ралли-марафона «Дакар», рассказав о борьбе с соперниками из «КАМАЗ-мастер».

«Сегодня был сложный день в плане навигации. На тридцатом километре было сложное место. Но мы быстро нашли направление. Спасибо моему штурману. Максим быстро среагировал, и мы потеряли буквально пару минут. Мы вырвались в лидеры и достаточно долго ехали первыми. Но потом нас обошло два КАМАЗа и мы ехали за ними.

Постепенно догнали Сотникова, пытались ему посигналить, но он нам не отвечал и не пропускал. Потом они немного отъехали вперёд и до финиша мы ехали в своём темпе, заняв хорошую позицию", — сказал Вишневский в интервью, размещённом на странице «МАЗ-СПОРТавто» в «Инстаграме».

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