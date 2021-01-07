Российский экипаж попал в «пробку» на этапе «Дакара». Видео

Российский штурман Антон Николаев, выступающий с Виктором Хорошавцевым, прокомментировал забавный эпизод на пятом этапе ралли-марафона «Дакар», когда их экипаж попытался сбоку заехать на дорогу в непростом с точки зрения навигации месте спецучастка. Хорошавцеву и Николаеву пришлось пропускать другие экипажи в итоге сдавать назад.



«Мы карабкались по каменному обвесу перпендикулярно дороге — уклон был градусов 45, а то и побольше. Но машина крепкая — выкарабкалась, молодец. Потом было много песка, который был сырым после дождя. Из-за этого машина всё время его перемешивала, ей было реально тяжело, большой расход топлива», — приводит слова Николаева телеграм-канал Cross-Country Rally.



Эпизод с «пробкой», в которую угодил оранжевый «МИНИ» россиян, попал на видео.

Права на видео принадлежат A.S.O. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Red Bull Motorsports.