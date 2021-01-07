Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Российский экипаж попал в «пробку» на этапе «Дакара». Видео

Российский экипаж попал в «пробку» на этапе «Дакара». Видео
Авто / Дакар 2021 0
Аудио-версия:

Российский штурман Антон Николаев, выступающий с Виктором Хорошавцевым, прокомментировал забавный эпизод на пятом этапе ралли-марафона «Дакар», когда их экипаж попытался сбоку заехать на дорогу в непростом с точки зрения навигации месте спецучастка. Хорошавцеву и Николаеву пришлось пропускать другие экипажи в итоге сдавать назад.

«Мы карабкались по каменному обвесу перпендикулярно дороге — уклон был градусов 45, а то и побольше. Но машина крепкая — выкарабкалась, молодец. Потом было много песка, который был сырым после дождя. Из-за этого машина всё время его перемешивала, ей было реально тяжело, большой расход топлива», — приводит слова Николаева телеграм-канал Cross-Country Rally.

Эпизод с «пробкой», в которую угодил оранжевый «МИНИ» россиян, попал на видео.

Права на видео принадлежат A.S.O. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Red Bull Motorsports.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021