Российский экипаж попал в «пробку» на этапе «Дакара». Видео

Российский штурман Антон Николаев, выступающий с Виктором Хорошавцевым, прокомментировал забавный эпизод на пятом этапе ралли-марафона «Дакар», когда их экипаж попытался сбоку заехать на дорогу в непростом с точки зрения навигации месте спецучастка. Хорошавцеву и Николаеву пришлось пропускать другие экипажи в итоге сдавать назад.
«Мы карабкались по каменному обвесу перпендикулярно дороге — уклон был градусов 45, а то и побольше. Но машина крепкая — выкарабкалась, молодец. Потом было много песка, который был сырым после дождя. Из-за этого машина всё время его перемешивала, ей было реально тяжело, большой расход топлива», — приводит слова Николаева телеграм-канал Cross-Country Rally.
Эпизод с «пробкой», в которую угодил оранжевый «МИНИ» россиян, попал на видео.
Права на видео принадлежат A.S.O. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Red Bull Motorsports.
- 8 января 2021
-
00:16
- 7 января 2021
-
23:39
-
23:39
-
23:31
-
22:56
-
22:51
-
22:48
-
22:44
-
22:17
-
22:08
-
21:42
-
21:34
-
21:12
-
20:51
-
19:28
-
17:57
-
17:33
-
16:51
-
16:32
-
15:45
-
14:04
-
12:47
-
11:48
-
10:46
-
09:43
-
09:09
-
00:46
-
00:43
-
00:00
- 6 января 2021
-
22:59
-
22:12
-
21:59
-
20:53
-
20:42
-
20:30