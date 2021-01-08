«Трэш и ад перешёл в ночные полёты». Кузьмич — о проблемах на пятом этапе «Дакара»

Штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич рассказал о проблемах, которые помешали их экипажу показать высокий результат на пятом этапе ралли-марафона «Дакар».



«В 8:08 выехали на лиазон, и вот только в 23:45 я вошёл в свой волшебный шифоньер, в котором мы живём. День сегодня был просто трешевый ад. Сначала мы следили по трекингу, что мотоциклисты блудят на 20-м километре — уже было понятно, что нас ждёт что-то невероятное. Так и получилось. Скалистые, каменистые ущелья, каньон с какой-то чумовейшей навигацией — такой у меня много лет не было. Кажется, что всё пропало, всё закончилось, мозги куда-то вытекли. Куда ехать, вообще непонятно. Скорее всего, была некорректно прописана легенда: все уезжали правее, потом через 500 метров возвращались. А на самом деле нужно было ехать налево вверх. Но написано это не было. Странная ошибка. Очень многие там потеряли время. Мы в одном месте даже срезочку нашли в два километра.



До CP3 мы валили очень хорошо, у нас не было пробито ни одного колеса. Вроде даже у Нассера три минуты выигрывали. Но перед CP3 у нас поломалась система подкачки колёс, сорвало несколько шлангов. Пока катились до CP, пробили одно колесо. Я заглушил подачу воздуха, но он все равно уходил, так что передние колёса сдулись в ноль. После CP3 мы встали и ковырялись очень долго. Очень обидно, ведь ближайшая к нам машина появилась только через двадцать минут. Систему в итоге заглушили. Кое-как починились, поехали.



Конечно, Ясир пытался нагнать, пробили два колеса подряд. Пробили ещё одно колесо — хорошо, что нас догнал участник на багги и дал нам одну запаску. После CP4 пробили и её и ехали вообще без запасок. При этом ещё ушли в темноту перед самыми сложными дюнами. Освещение, словно перед машиной с самой маленькой свечкой бежишь. Но здесь надо отдать должное Ясиру и его мастерству пилотирования в песках: практически ничего не видя, на перекачанных колёсах и заднем приводе, мы проехали эти дюны, хотя в одном месте чуть не стали боком. Но он волшебно покрутил рулём, немного поиграл газом — машина спокойно сползла. В общем, трэш и ад перешёл в ночные полёты. Реальный кошмар. Но мы не сдаёмся!» — заявил Кузьмич в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.