Каргинов рассказал о штрафе, который лишил его победы на пятом этапе «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов потерял победу на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021 из-за 20-секундного штрафа, который он получил за пропуск контрольной точки. Российский пилот прокомментировал этот эпизод.



«К сожалению, был очень тяжёлый день со стороны навигации. Насколько я видел, «покатались» очень многие и достаточно серьёзно сбивались с курса. Так получилось, что это была чисто моя ошибка. Мы пропустили где-то скрытую точку. Будем разбираться, посмотрим, чтобы впредь такого не было. Постараемся исправить это всё.



Это произошло в районе пятого-шестого километра, где очень много точек. Они разного уровня и калибра. Мы пропустили как раз скрытую точку, которая не открывается в GPS, к сожалению.



Хочу повториться, это был навигационный день. Очень многие «покатались» — и джипы, и мотоциклы, и квадроциклы. В одном месте встретились аж пять грузовиков – друг друга путали, мешали», — сказал Каргинов в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».



«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после пятого СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 20:16.18

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +33.53

3. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +51.11…

5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:02.51…

10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:18.36.