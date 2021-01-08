«Машина осталась в дюнах». Белорусский экипаж сошёл на «Дакаре»

Экипаж белорусского гонщика Андрея Головобородько не смог финишировать на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021 из-за технических проблем. Белорусы ещё могут вернуться в гонку в специальном зачёте для сошедших пилотов.



«Был сложный этап — организаторы писали про него как про самый сложный за всю гонку. Это действительно так, потому что дорога тяжёлая, очень много острых камней, навигация… Блудили все — и верхушка, и те, кто внизу ехал. С дюнами мы разобрались очень хорошо, ни разу не копали, не пробили ни одного колеса и шли довольно неплохо по времени. Но у нас закончился мотор.



Машина осталась в дюнах — шесть километров мы недоехали до дороги и всего 75 — до финиша спецучастка. В пятницу мы занимаемся эвакуацией автомобиля и будем делать диагностику, смотреть, что с ней произошло. Если можно починить, то организаторы, наверное, нам разрешат стартовать дальше, но уже по системе Expirience», — приводит слова Головобородько телеграм-канал Cross-Country Rally.