Штайнер уверен, что соперничество Мазепина и Мика Шумахера не выйдет из-под контроля

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не обеспокоен тем, что противостояние новичков команды Никиты Мазепина и Мика Шумахера может привести к личной ссоре.



Ранее российский гонщик признался, что он и Шумахер «не друзья».

«Конкуренция является стимулом, пока она остаётся в правильном русле. Если ситуация выйдет из-под контроля, я вмешаюсь. Но не думаю, что это будет необходимо. Я доверяю им обоим. Убеждён, что во второй половине сезона у нас будет два гонщика, которые точно знают, что делать», — приводит слова Штайнера GrandPX.



Напомним, «Хаас» принял решение полностью обновить состав гонщиков, Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинули команду после Гран-при Абу-Даби.



В минувшем сезоне Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-2, Мазепин занял 5-е место в личном зачёте.