Ферстаппен — о Пересе: как говорит отец — ты должен уничтожить напарника

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего внутрикомандного соперничества с мексиканцем Серхио Пересом.
«В конце концов я победил всех напарников, и это хорошо. Как постоянно говорит мой отец — ты должен уничтожить своего товарища по команде. Я знаю, что Серхио стремится к тому же. Думаю, это хорошо, и единственный способ помочь команде — бороться впереди обеими машинами, как это было в «Ред Булл» с Даниэлем Риккардо», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.
Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Александеру Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.
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