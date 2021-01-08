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Источник в «Мерседесе» прокомментировал слухи о проблемах с контрактом Хэмилтона

Источник в «Мерседесе» прокомментировал слухи о проблемах с контрактом Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон начал 2021 год без контракта и на фоне слухов о том, что «Мерседес» отказывается удовлетворить его требования по зарплате и бонусам. Как пишет GrandPX, источник в немецкой команде назвал эти сообщения чистой выдумкой и заявил, что «нет причин для беспокойства» по поводу состава пилотов на 2021 год.

Сообщается, что Льюис хочет зарплату в € 40 млн, гиперкар AMG-One за $ 3 млн и долю в 10 процентов от титульных бонусов команды.

Согласно утверждению итальянской газеты Corriere della Sera, новый совладелец команды – компания Ineos, возглавляемая миллиардером Джимом Рэтклиффом, готова восполнить разницу между требованиями Хэмилтона и тем, что соглашается заплатить «Мерседес».

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