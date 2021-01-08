Барреда Борт выиграл 6-й этап «Дакара», Прайс вернул лидерство в зачёте мотоциклистов

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 завершился шестой спецучасток в зачёте мотоциклов. Его выиграл испанский пилот Хоан Барреда Борт. Для него это уже третья победа на этапах. Второе место занял Росс Бранч, тройку сильнейших замкнул Дэниел Сандерс.



Лидировавший после пяти спецучастков Кевин Бенавидес уступил на шестом этапе свыше 9 минут. В генеральной классификации он опустился на второе место. Зачёт вновь возглавил Тоби Прайс.



«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты шестого СУ:



1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 03:45.27

2. Росс Бранч (Yamaha) — +0.13

3. Дэниел Сандерс (KTM) — +0.53…

7. Тоби Прайс (KTM) — +3.54…

11. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +6.52…

14. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +8.47…

17. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +9.53…

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после шестого СУ:



1. Тоби Прайс (KTM) — 24:08.43

2. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +2.16

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +2.57

4. Росс Бранч (Yamaha) — +3.41

5. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +3.41…

7. Хоан Барреда Борт (Honda) — +6.25.