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Сайнс выиграл 6-й спецучасток «Дакара» в зачёте внедорожников, Лёб сломал рычаг подвески

Сайнс выиграл 6-й спецучасток «Дакара» в зачёте внедорожников, Лёб сломал рычаг подвески
Авто / Дакар 2021 0
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На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили шестой этап. Его выиграл Карлос Сайнс — старший. Второе время показал Язид Аль-Раджи. Третьим стал Нассер Аль-Аттия, а четвёртым — лидер общего зачёта Стефан Петерансель.

Россиянин Владимир Васильев отстал от Сайнса на 26 минут и 11 секунд, однако в общем зачёте поднялся на 7-е место.

С очередными проблемами на спецучастке столкнулся Себастьен Лёб. Француз сломал рычаг подвески после 97-го километра и был вынужден ждать команду поддержки.

Петерансель продолжает лидировать в генеральной классификации, но Аль-Аттия сократил отставание до 5 минут и 53 секунд.

«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты шестого СУ

1. Карлос Сайнс (MINI) — 3:38.27
2. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +4.03
3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.16
4. Стефан Петерансель (MINI) — +7.34
5. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +14.21
… Владимир Васильев (X-Raid Team) — +26.11...
… Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +44.08.

Дакар 2021. Этап 6, Бурайда - Хаиль
Легковые (СУ - 448 км)
08 января 2021, пятница. 11:15 МСК
Идёт
1
Язид Аль-Раджи
Toyota
03:42:30
2
Нассер Салех Аль-Аттия
Toyota
+3:13
3
Стефан Петерансель
MINI
+3:31

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после шестого СУ

1. Стефан Петерансель (MINI) — 22:14.03
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +5.53
3. Карлос Сайнс (MINI) — +40.39
4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +1:11.36
5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +1:36.55
… Владимир Васильев (X-Raid Team) — +2:05.47
… Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +6:10.44…

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