Сайнс выиграл 6-й спецучасток «Дакара» в зачёте внедорожников, Лёб сломал рычаг подвески

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили шестой этап. Его выиграл Карлос Сайнс — старший. Второе время показал Язид Аль-Раджи. Третьим стал Нассер Аль-Аттия, а четвёртым — лидер общего зачёта Стефан Петерансель.



Россиянин Владимир Васильев отстал от Сайнса на 26 минут и 11 секунд, однако в общем зачёте поднялся на 7-е место.



С очередными проблемами на спецучастке столкнулся Себастьен Лёб. Француз сломал рычаг подвески после 97-го километра и был вынужден ждать команду поддержки.



Петерансель продолжает лидировать в генеральной классификации, но Аль-Аттия сократил отставание до 5 минут и 53 секунд.



«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты шестого СУ



1. Карлос Сайнс (MINI) — 3:38.27

2. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +4.03

3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.16

4. Стефан Петерансель (MINI) — +7.34

5. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +14.21

… Владимир Васильев (X-Raid Team) — +26.11...

… Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +44.08.

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после шестого СУ



1. Стефан Петерансель (MINI) — 22:14.03

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +5.53

3. Карлос Сайнс (MINI) — +40.39

4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +1:11.36

5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +1:36.55

… Владимир Васильев (X-Raid Team) — +2:05.47

… Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +6:10.44…