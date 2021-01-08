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«КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик на шестом этапе «Дакара»

«КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик на шестом этапе «Дакара»
Авто / Дакар 2021 0
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В Саудовской Аравии завершился шестой этап ралли-марафона «Дакар». В зачёте грузовиков победу на спецучастке завоевал камазовец Айрат Мардеев. Ещё один представитель «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников стал вторым, тройку сильнейших также замкнул гонщик российской команды Антон Шибалов. Таким образом, «КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик.

Ещё один гонщик команды Андрей Каргинов стал шестым. В общем зачёте продолжает лидировать Сотников.

«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты шестого СУ:

1. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — 4:08.52
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +1.08
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +4.49
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +5.43
5. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +5.50
6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +6.52
7. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +12.30
8. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +20.24.

Дакар 2021. Этап 6, Бурайда - Хаиль
Грузовики (СУ - 448 км)
08 января 2021, пятница. 12:10 МСК
Окончено
1
Айрат Мардеев
KAMAZ
04:08:52
2
Дмитрий Сотников
KAMAZ
+1:08
3
Антон Шибалов
KAMAZ
+4:49

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после шестого СУ:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 24:26.18
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +37.34
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:01.43
4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:02.33
5. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:07.00
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:36.01
7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +2:10.29
8. Игнасио Касале («Татра Баггира Рейсинг») — +2:15.39
9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:24.20.

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