«КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик на шестом этапе «Дакара»

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В Саудовской Аравии завершился шестой этап ралли-марафона «Дакар». В зачёте грузовиков победу на спецучастке завоевал камазовец Айрат Мардеев. Ещё один представитель «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников стал вторым, тройку сильнейших также замкнул гонщик российской команды Антон Шибалов. Таким образом, «КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик.

Ещё один гонщик команды Андрей Каргинов стал шестым. В общем зачёте продолжает лидировать Сотников.

«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты шестого СУ:

1. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — 4:08.52

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +1.08

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +4.49

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +5.43

5. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +5.50

6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +6.52

7. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +12.30

8. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +20.24.

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после шестого СУ:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 24:26.18

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +37.34

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:01.43

4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:02.33

5. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:07.00

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:36.01

7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +2:10.29

8. Игнасио Касале («Татра Баггира Рейсинг») — +2:15.39

9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:24.20.