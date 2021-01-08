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Карякин — 8-й на шестом этапе «Дакара», в зачёте мотовездеходов сменился лидер

Карякин — 8-й на шестом этапе «Дакара», в зачёте мотовездеходов сменился лидер
Авто / Дакар 2021 0
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В Саудовской Аравии завершился шестой этап ралли-марафона «Дакар». Победу на спецучастке в зачёте мотовездеходов завоевал Сет Кинтеро. Второе место досталось Халифу Аль-Аттия, тройку лучших замкнул Джерард Фаррес Гуэль.

Россиянин Сергей Карякин финишировал восьмым и продолжает занимать пятое место в общем зачёте. Экс-лидер генеральной классификации Франсиско Лопес Контардо потерял на этапе 53 с половиной минуты и теперь идёт четвёртым, опережая Карякина менее чем на минуту.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты пятого СУ

1. Сет Кинтеро (OT3) — 4:20.23
2. Халиф Аль-Аттия (Monster Energy Can-Am) — +0,23
3. Джерард Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — +4.34
4. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +5.49
5. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +7.46
6. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +8.03
7. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +8.26
8. Сергей Карякин (Snag Racing) — +18.08.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Генеральная классификация после шестого СУ

1. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — 27:04.29
2. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +0,40
3. Сет Кинтеро (OT3) — +8.26
4. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +35.51
5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +36.37.

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