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Карякин — 8-й на шестом этапе «Дакара», в зачёте мотовездеходов сменился лидер

В Саудовской Аравии завершился шестой этап ралли-марафона «Дакар». Победу на спецучастке в зачёте мотовездеходов завоевал Сет Кинтеро. Второе место досталось Халифу Аль-Аттия, тройку лучших замкнул Джерард Фаррес Гуэль.

Россиянин Сергей Карякин финишировал восьмым и продолжает занимать пятое место в общем зачёте. Экс-лидер генеральной классификации Франсиско Лопес Контардо потерял на этапе 53 с половиной минуты и теперь идёт четвёртым, опережая Карякина менее чем на минуту.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты пятого СУ

1. Сет Кинтеро (OT3) — 4:20.23

2. Халиф Аль-Аттия (Monster Energy Can-Am) — +0,23

3. Джерард Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — +4.34

4. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +5.49

5. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +7.46

6. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +8.03

7. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +8.26

8. Сергей Карякин (Snag Racing) — +18.08.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Генеральная классификация после шестого СУ

1. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — 27:04.29

2. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +0,40

3. Сет Кинтеро (OT3) — +8.26

4. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +35.51

5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +36.37.