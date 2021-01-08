«Если подобное повторится, будут последствия». Штайнер предупредил Мазепина о поведении

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о ситуации, в которую попал новобранец команды Никита Мазепин. Напомним, россиянин подвергся жёсткой критике из-за скандального видео в социальной сети. Дошло до того, что от «Хааса» требовали разорвать контракт с гонщиком.

«Он сделал что-то, чего не должен был делать. Мы откровенно об этом поговорили. Он извинился и признал, что это было неправильно. Теперь нам нужно работать, чтобы дать ему лучшую возможность учиться, концентрироваться на гонках и увериться в том, что этого больше не случится.

Я не из тех парней, которые пинают того, кто уже стоит на коленях. Это неправильно. Никита молод, ему нужно повзрослеть, мы продолжим с ним работать. Мы не говорим, что всё в порядке, будем работать, чтобы обучать его.

Если же подобное повторится, будут последствия. Мы должны сделать так, чтобы этого не случилось снова, это будет ошибкой. Он взял на себя ответственность. Для меня это важно.



Я не хочу раскрывать все детали принятых нами мер. Но вопрос не закрыт, мы не делаем вида, что ничего не произошло. Я знаю, что происходит в социальных сетях. Они могут быть на вашей стороне, а могут выступить в роли врага. У людей есть своё мнение. Кому-то не нравится, что произошло, потому мы продолжаем воспринимать эту ситуацию всерьёз", — приводит слова Штайнера The Race.