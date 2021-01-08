Мардеев: Лопрайс вцепился в меня, как клещ, не отпускал

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал победу на шестом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021.



«Был хороший спецучасток. С самого старта начали атаковать, так как были дюны и впереди нас шёл Лопрайс. Понимали, что он ближайший конкурент по общему зачёту. Вместе с ним догнали и обошли Шолтыса, а затем обогнали и Лопрайса. Дальше стояла задача оторваться, но он вцепился в меня, как клещ, не отпускал и держался позади. На песчаном бездорожье добавили в темпе и оторвались от него. Держали этот темп до финиша, и когда узнали о победе, были довольны.



Радует, что смогли привезти достаточно много Мацику и поднялись на третье место. Впереди день отдыха, дай бог и дальше ехать стабильно и держать свои позиции», — приводит слова Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».