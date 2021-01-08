Вишневский — о шестом этапе «Дакара»: сравнимо с Астраханью. Полное бездорожье
Авто / Дакар 2021 0
Гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский подвёл итоги шестого этапа ралли-марафона «Дакар», рассказав о чрезвычайной сложности маршрута.
«Сегодня был сложный спецучасток, организаторы сократили его. Предполагаю, из-за того, что он был очень сложным. Началось всё это с дюн. На 180-м километре была сложная дюна. Мы поднялись с первого раза, без проблем. Но потом началось жёсткое бездорожье. Песчаные дюны, поросшие небольшой растительностью. Для меня это сравнимо с Астраханью. Полное бездорожье на скорости от 40 до 70 км/ч. Тебя постоянно подбрасывает, подкидывает. Мы сделали всё, что могли», — сказал Вишневский в интервью, размещённом на странице «МАЗспорт-Авто» в «Инстаграме».
По итогам спецучастка Вишневский показал пятое время.
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