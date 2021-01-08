Сотников: день выдался для нас одиноким, почти никого не видели на трассе

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников рассказал о ходе шестого этапа ралли-марафона «Дакар», по итогам которого россиянин продолжает лидировать в генеральной классификации. Сотников на 37 минут опережает своего партнёра по команде Антона Шибалова. На третьей позиции идёт ещё один россиянин, Айрат Мардеев.



«День выдался для нас одиноким, почти никого не видели на трассе. Стартовали первыми среди грузовиков, изредка встречая джипы. Боролись с трассой, старались держать свою позицию и темп. В целом всё получилось, с навигацией проблем не было. Дорога была песчаной и бугристой, в середине немного скоростных прямиков попадалось. Рабочий и трудовой этап», — приводит слова Сотникова пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».