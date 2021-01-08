Кузьмич: как назло, опять потеряли результат

Штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич прокомментировал 24-й результат на шестом этапе ралли-марафона «Дакар». Их экипаж проиграл Карлосу Сайнсу 44 минуты.



«Стартовали в Джидде в жару в +30, а вот севернее в Саудовской Аравии температура ночью очень сильно падает. На сегодняшнем спецучастке очень хотели отыграться. Практически весь СУ6 реально был наш: пески, которые Ясир проходит просто великолепно, открытые плато с кочкарником, где можно нестись во весь опор и автомобиль позволяет это делать. Темп показывали очень хороший, навигация была никакая, простая и местами скучная. Но для пилота и техники трасса была очень тяжёлой. Сегодня видели, как со спутниковым телефоном стоял Себастьен Лёб — видимо, тоже техника не выдержала.



За 70 километров до финиша у нас опять началась проблема с рулевой рейкой. Вытекла вся жидкость гидроусилителя. Что-то сломалось внутри самой рейки: не наконечник, как было позавчера, а внутри системы. Починить было невозможно — стояли бы до утра. Чуть спустили давление в шинах, поехали поспокойнее.



За 20 километров до финиша увидели стоящую машину Серрадори: он второй раз уходит в ночь. Они переночевали прямо у старта спецучастка, где их починили, и вот сегодня опять серьёзная поломка: кулак заднего левого колеса. Надеюсь, они приедут хотя бы сегодня поздно, а не утром, смогут выспаться.



Ну а мы, как назло, опять потеряли результат, благодаря которому можно было очень хорошо нагнать. Ну, мы не сдаёмся, верим в лучшее. Теперь наша задача — каждый день снабжать механиков информацией, как улучшить автомобиль, а вторая задача — всё-таки показывать результат, демонстрировать, что мы можем, едем, боремся, несмотря ни на что. Дальше тоже будет очень интересно», — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.