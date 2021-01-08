Вольф: нет причин сомневаться в Боттасе
Глава «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз встал на защиту пилота команды Валттери Боттаса, который в 2020 году подвергался частой критике из-за слабых результатов. По словам функционера, во многих эпизодах финну просто не хватало удачи.
«У Валттери были яркие моменты, но у него было много падений — намного больше, чем он заслуживал. Эти неудачи не были связаны с его выступлениями, их причиной стало невезение.
Сколько раз он лидировал в гонке и должен был побеждать, когда вдруг появлялись красные флаги! Сколько раз ему мешал прокол! Это происходило несколько раз, и вопрос о чемпионстве мог оставаться открытым гораздо дольше. Валттери выступал на высоком уровне. Нет причин сомневаться в нём», — приводит слова функционера GPblog.
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