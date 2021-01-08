Вассёр: «Феррари» посадила Шумахера в «Хаас», и меня это устраивает

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр дал понять, что не сожалеет о том, что чемпион Формулы-2 сезона-2020 Мик Шумахер присоединился не к его команде, а к «Хаасу».

«Проблема пилотов — часть соглашения с „Феррари“. По большей части вопросы о втором пилоте нужно было задавать „Скудерии“ и их гоночной Академии. Для нас вопрос по большей части состоял в выборе между Джовинацци и Шумахером, чем между Кими и Миком. В итоге „Феррари“ сделали свой выбор и сохранили Антонио. У нас были обсуждения, Антонио заслуживал места, потому что также прогрессировал.

Он продолжает прибавлять, он на одном уровне с Кими в квалификациях и он близок к нему по гоночному темпу. Джовинацци проделывает отличную работу. Выборе между Миком и Антонио был сложным, но у «Феррари» есть преимущество в работе с нами и «Хаасом». В итоге они решили посадить Мика в «Хаас» и меня это устраивает", — приводит слова функционера Nextgen-Auto.