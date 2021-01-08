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Голобородько: наша машина переночевала в песках, её никто не разграбил

Голобородько: наша машина переночевала в песках, её никто не разграбил
Авто / Дакар 2021 0
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Белорусский гонщик Андрей Голобородько сообщил, что он надеется продолжить выступление на ралли-марафоне «Дакар» после успешной эвакуации своей сломанной машины из пустыни.

«У нас получилось вытащить нашу машинку из песков. Мы её успешно вытащили на дорогу, зацепили и притащили на очередной бивуак. Пока мы в гонке, написали все бумаги для того, чтобы использовать «джокера» и стартовать дальше в гонке. Сейчас мы выясняем, в какой день сможем это сделать и, самое главное, сможем ли мы отремонтироваться. Завтра будет понятно, есть ли у нас запчасти, найдём ли мы всё, чтобы починить двигатель, — всё зависит от завтрашнего дня.

Машина наша переночевала в песках. Её, слава богу, никто не разграбил, она целая абсолютно. Думали, будет тяжелее её эвакуировать, но всё получилось. Завтра с самого утра мы разбираем двигатель и смотрим, что там да как. Починимся и стартуем дальше», — приводит слова Голобородько телеграм-канал Cross-Country Rally.

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