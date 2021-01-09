«КАМАЗ-мастер» одержал 150-ю победу на этапах «Дакара»
Авто / Дакар 2021 0
Вчера, 8 января, в Саудовской Аравии завершился шестой день ралли-марафона «Дакар». Для российской команды «КАМАЗ-мастер», выступающей в классе грузовиков, он завершился победным хет-триком. Лидер общего зачёта Дмитрий Сотников отметил, что победа 8 января стала для команды 150-й в истории на этапах «Дакара».
«150-я победа команды на этапах Дакара! Это целая история! Здорово быть причастными к этому результату. Ещё только экватор… Сегодняшний день, на мой взгляд, — самый тяжёлый физически, этапы во второй половине обещают быть сложнее и длиннее. Поэтому завтра необходимо восстановить силы и подготовиться к этапу-марафону», — написал Сотников.
Соответствующий пост доступен на его странице в «Инстаграме».
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