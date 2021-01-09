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Вишневский: мы не смогли составить конкуренцию «КАМАЗ-мастеру»

Вишневский: мы не смогли составить конкуренцию «КАМАЗ-мастеру»
Авто / Дакар 2021 0
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Гонщик «МАЗа» Алексей Вишневский поделился впечатлениями от шестого этапа «Дакара», а также подвёл итоги первой половины ралли-марафона для своего экипажа.

«После 180-го километра началась дорога, которая подходит „КАМАЗу“. Они показали хороший результат. Мы не смогли составить им конкуренцию. В одиночку бороться сложно. Приходится осторожничать, не рисковать, потому что поддержки никакой. Сергей выбыл из гонки. Но тактика по-прежнему… Мы отыгрываем места. Вчера были седьмыми в генеральной классификации, сегодня — шестые.

Будем бороться, чтобы подняться как можно выше. Если подводить итоги первой половины «Дакара» в целом, у нас неплохо складывается гонка, за исключением первого дня, когда мы потеряли час", — сказал Вишневский в интервью, размещённом на канале Cross-Country Rally в YouTube.

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