«Не у многих есть такая врождённая скорость». Инженер Грожана рассказал о таланте пилота

Бывший гоночный инженер Ромена Грожана Аяао Коматцу рассказал, что его подопечный обладал такой врождённой скоростью, которой могли похвастаться очень немногие.
«Все признают его врождённую скорость и что ему не хватает стабильности. Эмоциональная сторона иногда мешала его прогрессу. Жаль, что пилот с такой природной скоростью, со скоростью, которая есть не у многих, не добился больших результатов.
Ромен выступал в Формуле-1 на протяжении десяти сезонов. С подобными проблемами не все смогли бы задержаться в чемпионате надолго. Его карьера могла завершиться пять лет назад, но его скорость, потенциал и умение давать результат в той ситуации, в которой это под силу немногим, помогали ему выживать в Ф-1. Возможно, если бы у него прибавилась стабильность, его скорость упала бы. Быть может, эти две составляющие не могут существовать вместе", — приводит слов Коматцу Planet F1.
Напомним, в последние годы Ромен Грожан выступал в «Хаасе». По окончании сезона-2020 он покинул Формулу-1.
- 9 января 2021
-
13:54
-
12:19
-
11:58
-
11:01
-
09:50
-
01:01
- 8 января 2021
-
23:55
-
23:23
-
22:49
-
21:36
-
20:39
-
20:39
-
20:25
-
20:17
-
19:26
-
18:13
-
17:16
-
16:45
-
15:34
-
15:23
-
14:10
-
12:38
-
11:52
-
11:09
-
11:04
-
09:11
-
00:35
-
00:16
- 7 января 2021
-
23:39
-
23:39
-
23:31
-
22:56
-
22:51
-
22:48
-
22:44