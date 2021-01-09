«Не у многих есть такая врождённая скорость». Инженер Грожана рассказал о таланте пилота

Бывший гоночный инженер Ромена Грожана Аяао Коматцу рассказал, что его подопечный обладал такой врождённой скоростью, которой могли похвастаться очень немногие.

«Все признают его врождённую скорость и что ему не хватает стабильности. Эмоциональная сторона иногда мешала его прогрессу. Жаль, что пилот с такой природной скоростью, со скоростью, которая есть не у многих, не добился больших результатов.

Ромен выступал в Формуле-1 на протяжении десяти сезонов. С подобными проблемами не все смогли бы задержаться в чемпионате надолго. Его карьера могла завершиться пять лет назад, но его скорость, потенциал и умение давать результат в той ситуации, в которой это под силу немногим, помогали ему выживать в Ф-1. Возможно, если бы у него прибавилась стабильность, его скорость упала бы. Быть может, эти две составляющие не могут существовать вместе", — приводит слов Коматцу Planet F1.

Напомним, в последние годы Ромен Грожан выступал в «Хаасе». По окончании сезона-2020 он покинул Формулу-1.