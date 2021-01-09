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Хэмилтон: Боттас один из сильнейших пилотов Ф-1 с точки зрения психологии

Хэмилтон: Боттас один из сильнейших пилотов Ф-1 с точки зрения психологии
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион мира Формулы-1, действующий чемпион серии и лидер команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о напарнике по команде Валттери Боттасе. Британец высоко оценил его потенциал и рассказал о сильных сторонах финского гонщика.

«Валттери никогда не ноет и не жалуется. Он всегда говорит, что должен делать свою работу лучше. Не знаю другого такого пилота. Думаю, с точки зрения психологии он один из сильнейших пилотов», — приводятся слова Хэмилтона на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Напомним, Хэмилтон и Боттас провели в одной команде четыре сезона. За все эти годы финн так и не сумел навязать конкуренции титулованному напарнику. 2020 год стал у Боттаса одним из худших в составе немецкой конюшни.

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