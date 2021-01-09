Штурман Николаев: в день отдыха «ребилд» происходит как у автомобиля, так и у экипажа

Российский штурман Антон Николаев, выступающий с Виктором Хорошавцевым, рассказал, чем занимался их экипаж и обсуживающий их автомобиль команда X-Raid во время дня отдыха на «Дакаре».



«В связи с карантином в команде X-Raid очень чётко блюдут протокол по поводу соблюдения социальной дистанции, масок, различных медицинских направлений. Вот сегодня все пилоты сдают тест на коронавирус. Вроде никто не болеет, но мало ли что. Немцы блюдут любой пункт правил.



Мы сегодня отдыхаем, восстанавливаемся, чиним машинку. „Ребилд“ происходит как у автомобиля, так и у экипажа: физиотерапевты занимаются полным нашим восстановлением. Механики работают очень быстро. Произведена полная замена всех запасных частей, потому что впереди у нас два этапа марафона общей протяжённостью почти тысяча километров. Это будет тяжёлый день, мы должны будем сами обслуживать машину. В связи с этим механики делают всё, чтобы не было никаких вопросов насчёт возможных поломок за то время, пока машины не будет у них под рукой», — заявил Николаев в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.