Вязович объяснил и показал, как его «МАЗ» трижды сломался на «Дакаре»

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович подробно рассказал о проблемах, с которыми столкнулся его экипаж на первых спецучастках «Дакара»-2021. Напомним, проблемы с коробкой передач преследовали экипаж Вязовича на четвёртом и пятом этапах «Дакара». На шестом участке команда вынуждена была окончательно сдаться и отказалась от продолжения дальнейшей борьбы.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале MAZ-SPORTauto.

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после шестого СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 24:26.18

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +37.34

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:01.43

4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:02.33

5. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:07.00

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:36.01

7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +2:10.29

8. Игнасио Касале («Татра Баггира Рейсинг») — +2:15.39

9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:24.20.

Ранее Вязович на своей странице в «Инстаграме» выложил эпизод четвёртого этапа ралли-марафона «Дакар», с которого и начались проблемы с его машиной. На видео слышно, как гонщик говорит, что его автомобиль испытывает проблемы.