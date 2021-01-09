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Вязович объяснил и показал, как его «МАЗ» трижды сломался на «Дакаре»

Вязович объяснил и показал, как его «МАЗ» трижды сломался на «Дакаре»
Авто / Дакар 2021 0
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Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович подробно рассказал о проблемах, с которыми столкнулся его экипаж на первых спецучастках «Дакара»-2021. Напомним, проблемы с коробкой передач преследовали экипаж Вязовича на четвёртом и пятом этапах «Дакара». На шестом участке команда вынуждена была окончательно сдаться и отказалась от продолжения дальнейшей борьбы.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале MAZ-SPORTauto.

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после шестого СУ:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 24:26.18
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +37.34
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:01.43
4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:02.33
5. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:07.00
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:36.01
7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +2:10.29
8. Игнасио Касале («Татра Баггира Рейсинг») — +2:15.39
9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:24.20.

Ранее Вязович на своей странице в «Инстаграме» выложил эпизод четвёртого этапа ралли-марафона «Дакар», с которого и начались проблемы с его машиной. На видео слышно, как гонщик говорит, что его автомобиль испытывает проблемы.

«У меня не едет машина». Вязович показал, как начались проблемы на «Дакаре»
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