Хэмилтон сравнил Расселла с Алонсо

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сравнил гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла с Фернандо Алонсо.
«То, что он сделал, во многом похоже на то, что сделал Фернандо Алонсо. Многим талантливым пилотам приходилось начинать путь в небольшой команде, чтобы получить возможность расти, совершенствоваться, иметь возможность совершать ошибки.
Думаю, Джордж в нынешнем сезоне отлично со всем справился. Довольно часто он выходил во второй сегмент квалификации на машине, на которой не так просто добиваться хороших результатов.
Впечатлён его способностями и тем, как он прогрессирует. Верю, за ним будущее, будущее нашего спорта. Очень рад видеть его прогресс. Не сомневаюсь, что у него есть потенциал стать чемпионом в будущем», — приводит слова Хэмилтона Marca.
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