Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон сравнил Расселла с Алонсо

Хэмилтон сравнил Расселла с Алонсо
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сравнил гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла с Фернандо Алонсо.

«То, что он сделал, во многом похоже на то, что сделал Фернандо Алонсо. Многим талантливым пилотам приходилось начинать путь в небольшой команде, чтобы получить возможность расти, совершенствоваться, иметь возможность совершать ошибки.

Думаю, Джордж в нынешнем сезоне отлично со всем справился. Довольно часто он выходил во второй сегмент квалификации на машине, на которой не так просто добиваться хороших результатов.

Впечатлён его способностями и тем, как он прогрессирует. Верю, за ним будущее, будущее нашего спорта. Очень рад видеть его прогресс. Не сомневаюсь, что у него есть потенциал стать чемпионом в будущем», — приводит слова Хэмилтона Marca.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021