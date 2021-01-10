Белорусский экипаж не смог продолжить выступление на «Дакаре»

Белорусский гонщик Андрей Голобородько официально объявил о техническом сходе своего экипажа с «Дакара».



«Всем, кто следил за нашей судьбой перед „Дакаром“ и на „Дакаре“, большое спасибо за поддержку, спасибо за тёплые слова, которые вы писали для нас в комментариях. К сожалению, на сегодняшний день можно сказать, что „Дакар“ для нас закончен, как для спортсменов. Мы продолжаем, как овощи, путешествовать вместе со всеми спортсменами по бивуакам до конца „Дакара“, потому что раньше мы не можем сдать технику в порт и улететь. Может, к сожалению, может, к счастью, потому что мы посмотрим дальше, что происходит, подъедем где-то на старт, на финиш, посмотрим на работу спортсменов.



Мы сделали всё что могли в этой гонке, но, к сожалению, у нас оборвало два поршня, вышел из строя двигатель. Мы нашли двигатель, попытались его поставить, но он, к сожалению, никак не может пожениться с нашими мозгами, которые в машине, сделать здесь ничего нельзя. Проводка просто не подходит. На этом всё, у нас технический сход. Мы сами не сдались, сдалась техника», — сказал Голобородько в интервью телеграм-каналу Choss-Country Rally.

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