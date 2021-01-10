Вильнёв: Академия «Феррари» помогла только Леклеру, остальные достигли бы успеха и без неё

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что пилоты Академии «Феррари» добились бы нынешних успехов и без поддержки итальянского коллектива.



«За исключением Леклера, у остальных пилотов Академии был бюджет перед попаданием туда, что, конечно, помогло им в дальнейшем развитии карьеры. Проблемы с финансированием были только у Шарля. Да, рано или поздно всем этим пилотам придётся идти вперёд самим. Но даже без „Феррари“ они были бы там же, где находятся сейчас», — приводит слова Жака Вильнёва Sky Italia.



Последние несколько летпри поддержке «Феррари» выступает российский гонщик Роберт Шварцман. В следующем сезоне в Формуле-1 дебютирует другой пилот Академии «Феррари» — Мик Шумахер. Он подписал контракт с «Хаасом».