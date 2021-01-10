Вильнёв: Академия «Феррари» помогла только Леклеру, остальные достигли бы успеха и без неё
Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что пилоты Академии «Феррари» добились бы нынешних успехов и без поддержки итальянского коллектива.
«За исключением Леклера, у остальных пилотов Академии был бюджет перед попаданием туда, что, конечно, помогло им в дальнейшем развитии карьеры. Проблемы с финансированием были только у Шарля. Да, рано или поздно всем этим пилотам придётся идти вперёд самим. Но даже без „Феррари“ они были бы там же, где находятся сейчас», — приводит слова Жака Вильнёва Sky Italia.
Последние несколько летпри поддержке «Феррари» выступает российский гонщик Роберт Шварцман. В следующем сезоне в Формуле-1 дебютирует другой пилот Академии «Феррари» — Мик Шумахер. Он подписал контракт с «Хаасом».
Рекомендуем вам
- 10 января 2021
-
13:58
-
12:47
-
11:58
-
10:55
-
09:31
-
00:10
- 9 января 2021
-
22:50
-
22:35
-
21:55
-
20:51
-
19:50
-
19:50
-
17:53
-
16:42
-
15:48
-
14:53
-
13:54
-
12:19
-
11:58
-
11:01
-
09:50
-
01:01
- 8 января 2021
-
23:55
-
23:23
-
22:49
-
21:36
-
20:39
-
20:39
-
20:25
-
20:17
-
19:26
-
18:13
-
17:16
-
16:45
-
15:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам