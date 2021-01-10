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«КАМАЗ-мастер» снова оформил победный хет-трик и упрочил лидерство на «Дакаре»

«КАМАЗ-мастер» снова оформил победный хет-трик и упрочил лидерство на «Дакаре»
Авто / Дакар 2021 0
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В Саудовской Аравии завершился седьмой этап ралли-марафона «Дакар». В зачёте грузовиков победу на спецучастке завоевал камазовец Дмитрий Сотников. Ещё один представитель «КАМАЗ-мастер», Айрат Мардеев, стал вторым, тройку сильнейших также замкнул гонщик российской команды Антон Шибалов. Таким образом, «КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик.

Ещё один гонщик команды, Андрей Каргинов, стал пятым. В общем зачёте продолжает лидировать Сотников.

«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты седьмого СУ

1. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — 4:45.52
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +3.23
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +8.22
4. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +10.29
5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +11.44
6. Алеш Лопрайс («Прага») — +14.47
7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +20.06
8. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +39.28.

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после седьмого СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 29:212.10
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +45.56
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:05.06
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:21.47
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:42.01
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:46.30
7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +2:30.35
8. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:36.04
9. Игнасио Касале («Татра Баггира Рейсинг») — +2:41.52.

Дакар 2021. Этап 7, Хаиль - Сакака
Грузовики (СУ - 471 км)
10 января 2021, воскресенье. 09:05 МСК
Окончено
1
Дмитрий Сотников
KAMAZ
04:45:52
2
Айрат Мардеев
KAMAZ
+3:23
3
Антон Шибалов
KAMAZ
+8:22
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