«КАМАЗ-мастер» снова оформил победный хет-трик и упрочил лидерство на «Дакаре»

В Саудовской Аравии завершился седьмой этап ралли-марафона «Дакар». В зачёте грузовиков победу на спецучастке завоевал камазовец Дмитрий Сотников. Ещё один представитель «КАМАЗ-мастер», Айрат Мардеев, стал вторым, тройку сильнейших также замкнул гонщик российской команды Антон Шибалов. Таким образом, «КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик.
Ещё один гонщик команды, Андрей Каргинов, стал пятым. В общем зачёте продолжает лидировать Сотников.
«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты седьмого СУ
1. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — 4:45.52
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +3.23
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +8.22
4. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +10.29
5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +11.44
6. Алеш Лопрайс («Прага») — +14.47
7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +20.06
8. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +39.28.
«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после седьмого СУ
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 29:212.10
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +45.56
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:05.06
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:21.47
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:42.01
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:46.30
7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +2:30.35
8. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:36.04
9. Игнасио Касале («Татра Баггира Рейсинг») — +2:41.52.
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