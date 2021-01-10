«КАМАЗ-мастер» снова оформил победный хет-трик и упрочил лидерство на «Дакаре»

В Саудовской Аравии завершился седьмой этап ралли-марафона «Дакар». В зачёте грузовиков победу на спецучастке завоевал камазовец Дмитрий Сотников. Ещё один представитель «КАМАЗ-мастер», Айрат Мардеев, стал вторым, тройку сильнейших также замкнул гонщик российской команды Антон Шибалов. Таким образом, «КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик.



Ещё один гонщик команды, Андрей Каргинов, стал пятым. В общем зачёте продолжает лидировать Сотников.



«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты седьмого СУ



1. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — 4:45.52

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +3.23

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +8.22

4. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +10.29

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +11.44

6. Алеш Лопрайс («Прага») — +14.47

7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +20.06

8. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +39.28.



«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после седьмого СУ



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 29:212.10

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +45.56

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:05.06

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:21.47

5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:42.01

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:46.30

7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +2:30.35

8. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:36.04

9. Игнасио Касале («Татра Баггира Рейсинг») — +2:41.52.