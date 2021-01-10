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Карякин стал 13-м на седьмом этапе «Дакара», но сохранил пятое место в зачёте

Карякин стал 13-м на седьмом этапе «Дакара», но сохранил пятое место в зачёте
Авто / Дакар 2021 0
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В Саудовской Аравии завершился седьмой этап ралли-марафона «Дакара». В зачёте мотовездеходов победу на спецучастке одержал Сале Аль-Сайф, второе место досталось Рейналдо Вареле, а третьим к финишу добрался Михал Гочал. Россиянин Сергей Карякин показал 13-е время, но всё же сохранил пятое место в общем зачёте.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты седьмого СУ:

1. Салех Аль-Саиф (FN Speed Black Horse Team) — 05:20.46
2. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +2.01
3. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +2.35
4. Кристина Гутьеррес Эрреро — +4.55
5. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +5.18...
13. Сергей Карякин (Snag Racing) — +20.43.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Генеральная классификация после 7 СУ:

1. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — 32:30.33
2. Сет Кинтеро (OT3) — +8.41
3. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +9.31
4. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +25.21
5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +34.07.

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