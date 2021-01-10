Карякин стал 13-м на седьмом этапе «Дакара», но сохранил пятое место в зачёте

В Саудовской Аравии завершился седьмой этап ралли-марафона «Дакара». В зачёте мотовездеходов победу на спецучастке одержал Сале Аль-Сайф, второе место досталось Рейналдо Вареле, а третьим к финишу добрался Михал Гочал. Россиянин Сергей Карякин показал 13-е время, но всё же сохранил пятое место в общем зачёте.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты седьмого СУ:

1. Салех Аль-Саиф (FN Speed Black Horse Team) — 05:20.46

2. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +2.01

3. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +2.35

4. Кристина Гутьеррес Эрреро — +4.55

5. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +5.18...

13. Сергей Карякин (Snag Racing) — +20.43.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Генеральная классификация после 7 СУ:

1. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — 32:30.33

2. Сет Кинтеро (OT3) — +8.41

3. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +9.31

4. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +25.21

5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +34.07.