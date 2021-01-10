Лопесу Контардо присудили победу на седьмом этапе «Дакара», он обошёл Карякина
Авто / Дакар 2021 0
На ралли-марафоне «Дакар» уже после завершения седьмого этапа произошли изменения в зачёте мотовездеходов. Франсиско Лопесу Контардо вернули 45 минут, потраченные на помощь мотоциклисту. В результате, чилиец завоевал победу, опередив Салеха Аль-Сайфа. Изменения коснулись и российского спортсмена Сергея Карякина, который по итогам спецучастка переместился на четырнадцатое место.
Отметим, что в результате изменения итогов седьмого спецучастка перестановки произошли и в общем зачёте. Контардо поднялся на четвёртое место и отстаёт от лидирующего Домжалы чуть более чем на 25 минут. А Сергей Карякин опустился на шестое место в генеральной классификации. Отставание от первого места достигло уже 52:02.
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