Кузьмич: срезали просто нещадно — по двести, пятьсот, семьсот метров

Штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич прокомментировал шестой результат своего экипажа на ралли-марафоне «Дакара»-2021, отметив, что их экипажу грамотно удавалось сокращать дистанцию спецучастка за счёт срезок.



«Участком сегодняшним очень довольны. Из нас троих — пилот, штурман и машина — никто не допустил никаких ошибок, все друг другом довольны. Стартовали сегодня из „гарнира“, но нам повезло, что первые 100 километров трасса была реально наша: пустыня с песком и верблюжьей колючкой, поэтому было очень легко ориентироваться по следам и по семи грузовикам, которые шли перед нами. Срезали просто нещадно: по двести, по пятьсот, семьсот метров. Шли напрямую, напролом.



Дальше пошли сплошные камни. Мы, конечно, побаивались, что можем пробить колесо. Вот одно немножко порезали, но, надеюсь, оно ещё выживет. В дюнах вообще проблем не было. В итоге показали шестой результат на спецучастке. Очень довольны.



На бивуаке выявили небольшие проблемки с открученными гайками, но это устраним, не проблема. И к завтрашнему спецучастку будем готовы. Валим дальше!» — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.