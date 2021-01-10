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Умер трёхкратный победитель «Дакара» Юбер Ориоль

Умер трёхкратный победитель «Дакара» Юбер Ориоль
Авто / Дакар 2021 0

Сегодня, 10 января, в одной из больниц пригорода Парижа ушёл из жизни легендарный автогонщик, трёхкратный победитель «Дакара» Юбер Ориоль, сообщается на официальном сайте ралли-марафона. Ветеран автоспорта скончался в возрасте 68 лет от последствий коронавируса. Около двух месяцев назад Ориоль заразился COVID-19. На фоне болезни у него развились проблемы с сердечно-сосудистой системой, в результате которых и наступила смерть.

Ориоль в 1981 и 1983 годах выигрывал оригинальный «Дакар» в зачёте мотоциклов, в 1992 году он победил в классе внедорожников. После завершения карьеры он на протяжении 10 лет занимал должность спортивного директора ралли-марафона «Дакар».

В 2019 году в ФИА отметили достижения Ориоля, включив его в Зал славы.

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