Умер трёхкратный победитель «Дакара» Юбер Ориоль

Сегодня, 10 января, в одной из больниц пригорода Парижа ушёл из жизни легендарный автогонщик, трёхкратный победитель «Дакара» Юбер Ориоль, сообщается на официальном сайте ралли-марафона. Ветеран автоспорта скончался в возрасте 68 лет от последствий коронавируса. Около двух месяцев назад Ориоль заразился COVID-19. На фоне болезни у него развились проблемы с сердечно-сосудистой системой, в результате которых и наступила смерть.

Ориоль в 1981 и 1983 годах выигрывал оригинальный «Дакар» в зачёте мотоциклов, в 1992 году он победил в классе внедорожников. После завершения карьеры он на протяжении 10 лет занимал должность спортивного директора ралли-марафона «Дакар».

В 2019 году в ФИА отметили достижения Ориоля, включив его в Зал славы.