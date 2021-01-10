Мазовец Вишневский рассказал, как застрял на седьмом этапе «Дакара»
Авто / Дакар 2021 0
Белорусский гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский рассказал, как для его экипажа сложился седьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2021.
«Много камней, пески. Вначале были мокрые пески, тяжёлые — непросто было. Один раз мы подвисли на гребне, около шести минут потеряли, но сами откопались и поехали дальше. Мы пробили одно колесо, но подкачка справилась, и мы доехали, не меняя колеса. Сейчас вот ремонтируемся и завтра в бой», — приводит слова Вишневского телеграм-канал Cross-Country Rally.
В генеральной классификации ралли-марафона Вишневский занимает шестую позицию, находясь позади чеха Мартина Мацика.
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