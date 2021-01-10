Николаев: на этапе видели, как лежал мотоциклист, к нему прилетел вертолёт

Российский штурман Антон Николаев, выступающий с Виктором Хорошавцевым, рассказал, как для их экипажа сложился седьмой этап «Дакара», на котором они заняли 33-е место.



«День прошёл сегодня хорошо. Навигационных и других ошибок не было, один раз немножко сбили колесо о кочку, но быстро поменяли и доехали. Во время спецучастка видели, как лежал мотоциклист, к нему прилетел вертолёт. Вероятно, в пыли его задел багги. Был инцидент с ещё одним мотоциклистом. Но, дай бог, там всё обойдётся.



На бивуаке рядом со мной стоит Лёб — я с ним сфотографировался. Марафонский этап? Единственное, чего боишься, хватит ли запасных колёс. В остальном машина крепкая. Если с ней нежно обращаться, то и она будет так же с тобой», — приводит слова Николаева телеграм-канал Cross-Country Rally.