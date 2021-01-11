Йос Ферстаппен: возможно, машина «Ред Булл» была даже хуже, чем «Феррари»
Йос Ферстаппен, экс-пилот Формулы-1 и отец нынешнего гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, предположил, что болид австрийской команды в 2020 году, возможно, даже уступал по потенциалу машине «Феррари». Высокие результаты сына же он объясняет самоотдачей.
«Макс всегда пилотирует на 110% возможностей. Именно потому мы не знаем, насколько хороша или плоха машина „Ред Булл“. Возможно, она была даже хуже, чем у „Феррари“. Думаю, о проблемах машины „Ред Булл“ свидетельствовали результаты Александера Албона. Что касается соперничества моего сына с Льюисом Хэмилтоном, есть лишь один способ узнать, кто сильнее. Я был бы не против, если бы они выступали вместе», — приводит слова Ферстаппена-старшего портал GPblog.
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