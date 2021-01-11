Ямамото — о Цуноде: это давнее заветное желание «Хонды»

Глава автоспортивного подразделения «Хонда» Масаси Ямамото поделился ожиданиями от дебюта Юки Цуноды в Формуле-1.
«То, чего я очень жду в новом сезоне Формулы-1, — это дебют Юки в «Альфа Таури». Появление японского пилота в «Королевских гонках» — давнее заветное желание «Хонды», и мы рады, что его гоночные качества будут признаны. «Хонда» следит за ним с самого начала карьеры в Формуле-4. Он хороший гонщик с отличной базовой скоростью, адаптивностью и агрессивным стилем пилотажа. В Формуле-2 он занял третье место в своём первом сезоне и достиг на редкость высокого уровня для дебютанта в этом классе.
Я чувствую, что его участие в школе Suzuka Circuit Racing в сочетании с талантом Цуноды принесли плоды. С нетерпением жду, чтобы узнать, как много мы ещё можем достичь с ним. После второго года пребывания в Европе, где совершенно другая культура, он получил мировое признание. Поэтому в «Хонде» очень рады, что ему была предоставлена суперлицензия», — приводит слова Ямомото PlanetF1.
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