Вильнёв: от Мика Шумахера все хотят услышать, что он благодарит своего отца

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв, чей отец был звездой «Королевских гонок» в своё время, рассказал о дискомфорте, который может испытывать Мик Шумахер из-за прославленной фамилии.



«Мик уже несколько лет находится под сильным давлением из-за своей фамилии. Это сильно отличает его от других парней в Академии «Феррари». Известная фамилия отчасти помогает, но также оказывает на тебя большое давление. Люди хотят видеть результаты от тебя немедленно. И отношение со стороны СМИ непростое — ты получаешь много вопросов об отце.

Сложно отвечать, например, когда спрашивают, кому вы хотите сказать спасибо за хороший результат. Они хотят услышать, что ты благодаришь своего отца или что-то в этом роде. Но это трудный вопрос для такого человека, как Мик. Он преуспел в последние годы. Однако в Формуле-1 всё начинается с нуля, и ему придётся снова проявить себя», — приводит слова Вильнёва GrandPX.